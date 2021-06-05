Літальний апарат - повноцінна безпілотна авіаційна система класу "малий тактичний" для довготривалих та ISTAR місій.

На аеродромі в Бородянці на Київщині відбулися демонстраційні польоти безпілотного літального апарату Raybird-3.

Про це повідомляє портал "АрміяInform".

За польотом безпілотника спостерігали представники Київської асоціації військових аташе (КАВА).

Характеристики Raybird-3

Літальний апарат - повноцінна безпілотна авіаційна система класу “малий тактичний” для довготривалих та ISTAR місій.

Його переваги:

Переносна система готова до розгортання за лічені хвилини.

Модульна літальна платформа полегшує заміну різних функціональних частин.

Пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.

У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні наразі не перебуває, але проходить випробування для постійного використання Повітряними Силами ЗСУ.

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Автор: Олег Давигора