На аеродромі в Бородянці на Київщині відбулися демонстраційні польоти безпілотного літального апарату Raybird-3.
Про це повідомляє портал "АрміяInform".
За польотом безпілотника спостерігали представники Київської асоціації військових аташе (КАВА).
Характеристики Raybird-3
Літальний апарат - повноцінна безпілотна авіаційна система класу “малий тактичний” для довготривалих та ISTAR місій.
Його переваги:
- Переносна система готова до розгортання за лічені хвилини.
- Модульна літальна платформа полегшує заміну різних функціональних частин.
- Пакети корисного навантаження можуть включати радіорелейні пристрої та обладнання для електронної боротьби/протидії.
У Збройних Силах України Rаybird-3 на озброєнні наразі не перебуває, але проходить випробування для постійного використання Повітряними Силами ЗСУ.
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