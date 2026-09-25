На винищувачі Gripen 'причепили' ракети Taurus: аналітики пояснили, чим це важливо для нас

Роботи було виконано у досить рекордний термін з відчутним випереджанням графіка.

Крилата ракета Taurus, яку все не хочуть передавати Україні, досягла нових можливостей - її повністю інтегрували на шведські винищувачі Gripen.

Роботи було виконано у досить рекордний термін з відчутним випереджанням графіка. Про це йдеться у повідомленнях пресслужб MBDA Deutchland та спільної компанії TAURUS Systems GmbH.

Таким чином більше європейських платформ можуть застосовувати цей засіб далекобійного ураження.

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Аналітики Defense Express зазначили, що початковими планами очікувалося, що інтеграція на JAS 39C/D, про яку повідомили у 2025 році, завершиться не раніше 2028 року. Тобто роботи закінчили більше ніж на рік раніше за очікування.

"Водночас справедливості заради варто визнати, що про пришвидшення інтеграції розповідав ще командувач повітряних сил Швеції у грудні 2025 року. Тоді як у другій половині серпня 2026 року шведські військові повідомили, що їхній Gripen здійснив перший пуск Taurus", - пишуть вони.

Важливо, що подібний розвиток подій дуже хороший для України, яка має отримати вживані шведські Gripen вже у 2027 році. Таким чином Повітряні сили ЗСУ матимуть платформу з якої можливе використання Taurus, тобто не потрібно буде проводити додаткові роботи, як от з Storm Shadow/SCALP на Су-24М/МР.

На їхню думку, варто пам’ятати, що попри таке спрощення рішення щодо передачі крилатих ракет передусім лежить у політичній площині та від бажання Німеччини. Тому жодних гарантій постачання це не дає.

Gripen для України

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що перші шведські багатоцільові винищувачі Saab JAS 39 Gripen можуть прибути в Україну вже до 2027 року.

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