Відповідні навчання проводяться відповідно до статті 5 Вашингтонського договору, яка відстоює принцип «Колективна оборона» — «один за всіх і всі за одного».

Україна цього року вперше візьме участь у семи навчаннях Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з колективної оборони.

Як повідомляє Міністерство оборони України, протягом 2021 року представники Збройних Сил України залучатимуться до ряду спланованих заходів підготовки сил Альянсу.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, в умовах триваючої російської агресії та її ескалації, для України особливою мотивацією прагнути членства в Альянсі є принцип статті 5 Вашингтонського договору (про створення НАТО - УНІАН) «Колективна оборона» — «один за всіх і всі за одного».

У цьому зв'язку, участь України у навчаннях Альянсу саме за цією тематикою наразі набуває особливого значення.

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"Ми багато років під час спільних навчань та тренувань, участі в органах військового управління набували взаємосумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання «Колективної оборони», яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на усіх", - заявив Таран.

Так, серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний Альянс запросив Україну, – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter та Steadfast Leda.

Співпраця України та НАТО

12 червня 2020 року НАТО визнав Україну учасником Програми розширених можливостей (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість участі у військових навчаннях альянсу та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.

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Автор: Віталій Саєнко