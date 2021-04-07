Україна цього року вперше візьме участь у семи навчаннях Організації Північноатлантичного договору (НАТО) з колективної оборони.
Як повідомляє Міністерство оборони України, протягом 2021 року представники Збройних Сил України залучатимуться до ряду спланованих заходів підготовки сил Альянсу.
За словами міністра оборони Андрія Тарана, в умовах триваючої російської агресії та її ескалації, для України особливою мотивацією прагнути членства в Альянсі є принцип статті 5 Вашингтонського договору (про створення НАТО - УНІАН) «Колективна оборона» — «один за всіх і всі за одного».
У цьому зв'язку, участь України у навчаннях Альянсу саме за цією тематикою наразі набуває особливого значення.
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"Ми багато років під час спільних навчань та тренувань, участі в органах військового управління набували взаємосумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання «Колективної оборони», яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на усіх", - заявив Таран.
Так, серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний Альянс запросив Україну, – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter та Steadfast Leda.
Співпраця України та НАТО
- 12 червня 2020 року НАТО визнав Україну учасником Програми розширених можливостей (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).
- За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна отримає користь від розширеного доступу до програм взаємосумісності військ і ширшу можливість участі у військових навчаннях альянсу та здійснювати обмін інформацією, в тому числі набутим досвідом.
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