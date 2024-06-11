Він розповів, які задачі виконують такі системи.

В українському війську вже існують роти наземних роботизованих комплексів, які виконують задачі на фронті.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський в коментарі "Мілітарному". Він зазначив, що їхнє використання відсуне небезпеку від українських бійців, що перебувають на передовій. "На сьогоднішній день в низці підрозділів ЗСУ вже введені роти наземних роботизованих комплексів", - сказав він.

Такі комплекси виконують задачі з вогневого ураження окупантів, а також мінування та розмінування територій. Крім того, вони задіяні у логістичних операціях, місіях камікадзе та евакуації.

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"Наша мета - зробити так, щоб наземні роботизовані комплекси виконували задачі на одній ділянці фронту, захищаючи позиції під час ворожого штурму. Це реально, я в це вірю", - підкреслив Сухаревський.

Наземні дрони на війні: що відомо

У лютому командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що російські загарбники також використовують наземні дрони на полі бою.

В мережі публікували відео застосування таких систем як українськими, так і російськими військовослужбовцями. Зокрема, окупанти використовують їх для доставки боєкомплекту на передову та мінування місцевості.

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