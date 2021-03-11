За словами міністра оборони, наявність у складі ВМС ракетного комплексу "Нептун" збільшить стримувальний потенціал ЗСУ та вплив в Азово-Чорноморському регіоні.

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ "Нептун" протягом березня будуть передані до складу українського війська.

Як повідомив міністр оборони України Андрій Таран, у Військово-морських силах Збройних сил України вже сформований відповідний підрозділ.

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За його словами, комплекси РК-360МЦ "Нептун" виготовлені в рамках державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

"Це дійсно історична подія, адже завдяки спільній цілеспрямованій роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу, у найкоротші строки захист українського узбережжя набуває нових спроможностей. "Нептун" — це озброєння нового покоління для нас, нове слово в розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі Військово-морських сил РК-360МЦ збільшить стримувальний потенціал та збільшить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", — заявив Таран.

Також він зазначив, що складові частини комплексу 360 МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-морських сил ЗСУ. Комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджальну машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Таран зазначив, що ці перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків "Нептуна", які надалі нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс у складі бойових військових частин.

"Нептун" для ЗСУ: що відомо

У серпні 2020 року Таран підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу "Нептун" на озброєння ЗСУ.

Дивізіони, на озброєнні яких перебуватиме комплекс, буде розміщено в південних областях України, що мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів.

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Автор: Костянтин Гончаров