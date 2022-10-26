Цю допомогу днем раніше анонсував президент Німеччини.

Німеччина передала Україні боєприпаси, РСЗВ та САУ.

Про це повідомляється на сайтя уряду Німеччини.

Так, було передано 2 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєприпасами. Загальна кількість переданих систем досягла 5.

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Також було передано 4 самохідних артилерійських установки Panzerhaubitzen 2000. Загальна кількість переданих в рамках спільного проекту Німеччини та Нідерландів досягла 14.

Крім цього, Німеччина передала артилерійські боєприпаси 155 мм та патрони до 40-мм гранатомета і два дрони.

Нагадаємо, вчора президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляв, що Німеччина незабаром передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Допомога Німеччини Україні: що варто знати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що Німеччина підтримуватиме Україну зброєю стільки, скільки буде потрібно.

Останнім час Німеччина передала одну з чотирьох обіцяних систем ППО Iris-T, САУ Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II тощо.

Країни також залучена до виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Крім цього, Німеччина забезпечина заміну військової техніки для Чехії та Греції, яку ці країни передали Україні.

В бюджеті ФРН на 2023 рік заплановано 697 мільйонів євро на допомогу Україні. Урядовці намагаються збільшити цю суму до 2,2 мільярдів.

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