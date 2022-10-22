У бюджеті на постачання зброї в Україну закладено тільки 700 мільйонів євро.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і міністерка оборони Крістін Ламбрехт вимагають від міністра фінансів Крістіана Лінднера передбачити більше грошей на військову підтримку України.

Про це повідомляє SPIEGEL з посиланням на лист міністерок.

Ламбрехт та Бербок критикують той факт, що в бюджеті на 2023 рік заплановано лише 697 мільйонів євро. Вони вимагають від Мінфіну, аби суму було збільшено до 2,2 мільярдів євро. Лише за допомогою цього бюджету Німеччина зможе "взяти на себе відповідальність, якої очікують міжнародні партнери".

Відео дня

Вони стверджують, що "здатність Берліна діяти у зовнішній політиці та політиці безпеки та його міжнародна репутація" залежать від цього.

SPIEGEL зазначає, що наразі важко передбачити, чи зможе Мінфін виконати прохання, оскільки уряд фінансує пакети допомоги для компенсації зростання цін на енергоносії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаля в інтерв'ю німецькому FAZ напередодні розповів, що Київ запросив у Німеччини додаткову допомогу.

Йдеться про додаткові ракети до системи Iris-T, протидронні глушники, а також мобільно-енергетичне обладнання для вироблення електроенергії та тепла.

Шмигаль наголосив, що німецька допомога потрібна Україні "прямо зараз".

Допомога Німеччини Україні: що варто знати

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що його країна допомагає Україні більше, ніж "майже будь-хто інший".

"Німеччина є одним з головних прихильників України у військовому відношенні, і, ймовірно, тільки Сполучені Штати надають більшу підтримку, ніж ми", – казав він.

Шольц також дедалі частіше повторює, що Німеччина підтримуватиме Україну зброєю стільки, скільки буде потрібно.

За останній час ФРН пообіцяла Україні чотири системи ППО Iris-T і одну вже передала. Також було передано САУ Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II тощо.

Окрім того, Німеччина залучена до програми виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок Zuzana 2 і профінансувала заміну військової техніки для Чехії та Греції, які передали своє озброєння Україні.

Водночас країну критикують за повільні темпи поставки. Зокрема, станом на червень Німеччина пообіцяла втричі більше зброї, ніж реально поставила. Крім цього, Німеччина дотримується принципу не постачати озброєння, з якого можна було б обстріляти територію Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: