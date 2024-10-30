Trophy вважають високоефективною системою активного захисту бронетехніки.

Європейська компанія KNDS вперше представила громадськості танк Leopard 2A7A1, призначений для потреб Бундесверу. Про це повідомляє Hartpunkt.

Німецькі військові будуть використовувати бойову машину для комплексних випробувань. Бундесвер планує експлуатувати невелику партію Leopard 2A7A1, щоб танкісти змогли отримати досвід роботи з системою Trophy.

Остання являє собою ізраїльську систему активного захисту бронетехніки, розроблену компаніями Rafael та IAI. Комплекс отримав радари, які повинні відстежувати ворожі боєприпаси, після чого по них випускаються протиснаряди.

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Система активно застосовується самими ізраїльтянами. Аналітики фіксували багато випадків, коли Trophy знищувала протитанкові ракети, випущені по ізраїльським танкам типу "Меркава".

Втім, за деякими даними, під час вторгнення угрупування ХАМАС в Ізраїль у жовтні минулого року палестинські бойовики уразили кілька таких танків, на яких система з невідомих причин не спрацювала.

Як би там не було, встановлення системи Trophy - великий крок вперед для Бундесверу, який стикається із систематичними труднощами (зокрема, нестачею фінансування) всі останні роки.

Нові версії Leopard 2 - головне

Сам по собі Leopard 2A7A1 розглядають як "проміжне" рішення на шляху до отримання Бундесвером танків Leopard 2A8, про закупку який повідомлялось у цьому році. Передбачається, що цей танк отримає ще більш передову версію системи Trophy.

Також раніше стало відомо, що до виробництва Leopard 2A8 планують залучити чеські оборонні підприємства. Швидке розширення виробничих потужностей повинно задовольнити "вибуховий" запит на Leopard 2, який дав про себе знати після початку російсько-української війни.

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