Словаччина неодноразово створювала труднощі в роботі ремонтного центру.

Німеччина вирішила закрити центр з ремонту військової техніки для Збройних сил України, який розташований на сході Словаччини.

Як повідомляє Bild з посиланням на заяву Міністерства оборони ФРН, планується до 31 грудня перенести центр технічного обслуговування до Німеччини.

"Представник Міноборони вказав на зміни умов і необхідність виконання місцями надзвичайно складних ремонтних робіт на пошкодженій техніці", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що рішення було ухвалено після тривалих переговорів, через проблеми з боку Словаччини, яка неодноразово створювала труднощі в роботі ремонтного центру. Були також розбіжності в трактуванні європейських митних правил.

Центр з ремонту української військової техніки відкрили наприкінці 2022 року з ініціативи Німеччини для ремонту самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, броньованих автомобілів Dingo, артилерійських ракетних систем MARS II і зенітних установок Gepard. Додаткові ремонтні бази німецької промисловості також знаходяться в Литві та в Україні.

Проблеми з ремонтом західної техніки

Як писало DW, українські солдати загалом задоволені західним озброєнням, але враження псують постійні затримки та перебої з його обслуговуванням. Значною мірою вони є наслідком західної бюрократії.

Військові розповідають, що часом до двох третин наявних у ЗСУ німецьких гаубиць стоять без діла через тимчасову непридатність до експлуатації. Причому навіть ті несправності, які українці можуть усунути в польових умовах, довго не ремонтуються через брак запчастин.

Вас також можуть зацікавити новини: