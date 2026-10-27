На орбіті запрацював перший суверенний український супутник

Супутник був запущений у межах місії SpaceX Transporter-18 1 жовтня 2026 року.

Українська компанія HIMERA та данська GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO, перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв'язку, і вже розпочали його експлуатацію. Про це повідомили в самій HIMERA.

Зазначається, що супутник був запущений у межах місії SpaceX Transporter-18 1 жовтня 2026 року.

В компанії пояснили, що мета ініціативи – створити власну супутникову мережу, диверсифікувати канали зв’язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

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"Наступний важливий етап – локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Це дозволить розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності", - додали в HIMERA.

Аналітики Defense Express зазначили, що самостійне створення з нуля власної системи зв’язку дійсно звучить як щось, що важко реалізувати. До того ж, це потребуватиме надзвичайної кількості ресурсів. Тому Україна обрала інший підхід.

Пояснюється, що завдяки співпраці з данською компанією GomSpace, яка займається виробництвом засобів розвідки, зв’язку, а також пропонує послуги розбудови національних космічних можливостей країни, в України з'явився шанс розгорнути власні незалежні можливості супутникового зв’язку.

Українська система зв’язку – що відомо

Як повідомляв УНІАН, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун заявив, що Україна могла б створити власну супутникову систему зв'язку, тільки якщо б поєдналися три великих фінансових та безпекових фактори, вважає. За його словами, космічну програму такого масштабу мають лише кілька країн. Серед них США, РФ, Китай, Франція та Велика Британія.

Корсун наголосив, що для створення аналогів супутникового зв'язку Starlink потрібно мати власні супутники, ракети та місце їх запуску. А для реалізації такого проєкту необхідні колосальні кошти, фахівці та безпечні умови, аби космодром не зазнав обстрілів. Наразі передумов для цього немає: перш за все, на його думку, має закінчитися війна, зміцніти економіка, повернутися вимушені переселенці та залучитися західні спеціалісти.

У якості прикладу експерт навів Росію, яка при наявності ракет та космодромів змогла вивести на орбіту менше 50 супутників у програмі "Рассвєт". Наразі вони забезпечують лише близько години зв'язку на добу над лінією фронту.

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