Гаубицю Д-44 почали серійно випускати з 1946 року, а припинили - в 1954-му.

Українські бійці знищили на фронті черговий "привіт з минулого", яким сьогодні воює російська армія. Цього разу це була 85-мм гаубиця Д-44, її підбили за допомогою дрона, тому є відео-доказ.

Саме відео опублікував український військовослужбовець та блогер Роберт Бровді, більш відомий як "Мадяр" – засновник підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра".

В опублікованому відео Мадяр стверджує, що знищена гаубиця вироблялася з 1942 року і брала участь у Другій світовій війні, але військовий експерт Олександр Коваленко його поправляє і уточнює, що цю гармату створили вже після ДСВ і виробляли з 1946 по 1954 рік.

"Те, про, що російська пропаганда сказала б - сталінська якість! А я скажу - дефіцит ствольної артилерії продовжує прогресувати у своїй яскравій формі деградації", - зазначає Коваленко.

За його словами, гаубиця Д-44 має вкрай посередню точність стрільби при не найбільшій дальності – трохи більше 15 км.

"Той факт, що вони стали розконсервувати такі раритети, а не Гіацинт-Б або Мста-Б, Д-20, Д-30, про щось та говорить", – пише Коваленко.

Раритетна техніка на фронті в Україні

Як раніше писав УНІАН, Росія використовує у війні проти України дуже стару техніку, зняту зі складів зберігання. Деякі види техніки відносяться ще до 1940-х років. Наприклад, неодноразово фіксувалися поставки в практично антикварних танків в російські війська.

Не менш гнітючою для росіян є ситуація з артилерією. Сьогодні вже мало кого можна здивувати гарматами часів Сталіна на озброєнні окупантів.

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