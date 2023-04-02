Давно застарілі протитанкові гармати вже помітили на окупованій території України.

Ситуація з дефіцитом озброєнь у російської армії продовжує погіршуватися. Крім старовинних танків Т-54 у бік фронту стягують протитанкові гармати сталінських часів.

Так, в Євпаторії місцеві жителі сфотографували військову вантажівку, яка буксирувала протитанкову гармату Т-12. Ця зброя була розроблена ще в сталінські часи і прийнята на озброєння Радянської Армії в 1953 році. Вже до 1960-х років Т-12 помітно застаріла і їй на зміну прийшла МТ-12 "Рапіра".

Згідно з відкритими джерелами, на зберіганні в Росії є щонайменше 6 тисяч гармат Т-12.

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Росія відправляє на фронт застарілу техніку

Про серйозний дефіцит сучасної техніки у росіян стало відомо ще навесні минулого року, коли на фронт вперше почали поставляти танки Т-62 часів Хрущова. Через рік ситуація лише погіршилася.

У лютому вперше були помічені старовинні бронетранспортери БТР-50П, які ешелонами везли в бік України. Ця техніка випускалася з 1954 по 1970 рік.

Однак по-справжньому дивувати росіяни почали в березні цього року, коли на шляху до України були помічені танки Т-54. Їх прийняли на озброєння в 1946 році! Також є знімки з танками ІС-3, що встигли пройти парадом по зруйнованому Берліну у вересні 1945 року. Але поки не ясно, везли їх в музей або дійсно хочуть відправити на фронт.

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