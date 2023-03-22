Або в Москві на парад 9 травня виведуть батальйон музейних танків, або на фронті окупанти будуть воювати "дідівськими" танками.

Російське командування, ймовірно, відправляє на фронт антикварні танки Т-54, прийняті на озброєння в 1946 році. Відео з ешелонами цих бронемашин з'явилося в мережі.

Є деяка ймовірність, що старовинні танки можуть перекидати в Москву для участі в якомусь театралізованому виступі або параді на 9 травня.

Однак, на думку військового експерта Олександра Коваленка, в даному випадку навряд чи мова йде про музейні експонати, оскільки везуть занадто багато танків. Безпосередньо на відео потрапила танкова рота, а, якщо вірити закадровому голосу, то везуть цілий танковий батальйон.

Відео дня

"Той самий випадок, коли 10 років розповідають про Т-14 "Армата", а через рік війни відправляють в зону БД Т-54, прийнятий на озброєння в 1946", – зазначив Коваленко.

Проблеми з озброєннями в російській армії

Факт зняття зі зберігання танків Т-54 раніше підтвердили аналітики моніторингової групи Conflict Intelligence Team. За їхніми даними, між червнем та листопадом 2022 року лише з однієї бази зберігання на Далекому Сході "зник" мінімум 191 танк. В основному Т-62, але також танки Т-54 і Т-55.

Про катастрофічну нестачу бронетехніки свідчить також розконсервація БТР-50П, факти чого були помічені ще в лютому. Цей попередник повноцінних БМП випускався з 1954 по 1970.

Втім, є навіть більш кричущі свідчення того відчайдушного дефіциту бронетехніки, який відчувають росіяни. Кілька тижнів тому стало відомо, що окупанти почали ставити корабельні зенітки на легкі бронетранспортери, щоб підвищити їхню вогневу міць.

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