Цього року Берлін надав Києву 7,1 млрд євро військової допомоги.

Міноборони Німеччини звернулось до федерального уряду про додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні на цей фінансовий рік.

Як повідомляє Bild, Берлін надав Києву цього року 7,1 млрд євро військової допомоги. Кошти пішли на оплату військових товарів, які Україна купує безпосередньо у промисловості. Крім того, гроші використають для фінансування перезамовлень зброї, яку Бундесвер передав ЗСУ.

Однак зараз Україна терміново потребує посилення підтримки для ефективної оборони від окупаційних військ. За даними видання, у середу глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус обговорив питання з канцлером Олафом Шольцем.

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Додаткові витрати мають бути подані на затвердження парламенту в червні. В тому числі зустрічне фінансування. Як зазначається, міністерство фінансів схвалює цю пропозицію оборонного відомства.

Крім того, джерела видання повідомили, що на 2025 рік Міноборони заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.

Війна в Україні допомога від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України, який складається з двох напрямків:

фінансові ресурси від федерального уряду щодо розбудови потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок зброї та інших промислових матеріалів;

засоби, що забезпечуються з поставок Федеральних збройних сил.

Також Україна та Німеччина планують запустити кілька спільних проектів у сфері військового виробництва.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина купить у Сполучених Штатів Америки три системи HIMARS і передасть їх Україні. Крім того у травні Україна отримає ще одну новітню систему протиповітряної оборони Iris-T.

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