Польща отримала дозвіл США на виробництво ракет Patriot

США дозволили Польщі виробляти ракети для Patriot: що це означає для України.

США погодили передачу Польщі права на виробництво ракет для систем Patriot. Йдеться про попереднє схвалення Державного департаменту США, яке відкриває шлях до локалізації виробництва ракет PAC-3 MSE на польських оборонних підприємствах. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише RFM24. За його словами, проєкт планують реалізувати через консорціум польських оборонних компаній.

Переговори щодо передачі технологій тривали роками, однак Вашингтон довгий час не погоджувався на локалізацію виробництва настільки чутливого озброєння. Ситуація змінилася через стрімке зростання попиту на ракети Patriot та скорочення запасів у самих США.

Зокрема, значна частина ракет PAC-3 MSE була передана Україні, закуплена союзниками Вашингтона або використана під час бойових дій на Близькому Сході. На цьому тлі США намагаються різко збільшити темпи виробництва.

Наразі американська промисловість випускає приблизно 700 ракет PAC-3 MSE на рік, однак до 2030 року Вашингтон хоче довести цей показник майже до 2000 одиниць щорічно.

У Варшаві заявляють, що після останніх переговорів зі США американська сторона стала значно відкритішою до передачі технологій. Крім Patriot, Вашингтон також зацікавлений у можливості виробництва в Польщі далекобійних ракет для HIMARS та ракет Hellfire для ударних гелікоптерів Apache.

Польща вже має на озброєнні дві батареї Patriot та очікує поставки ще шести комплексів у найближчі роки.

Польські проекти з озброєння

Раніше газета Le Monde повідомила, що Польща стала першою країною, яка підписала кредитну угоду з Європейською комісією на фінансування модернізації збройних сил і військової промисловості на суму 43,7 мільярда євро. Як зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, це знаковий момент в історії Польщі.

Також у березні стало відомо, що Польща будує систему захисту від дронів, яку сама називає найсучаснішою в Європі. Рішення було прийняте у відповідь на запуск Росією десятків безпілотників у повітряний простір Польщі у вересні минулого року. Польська система отримала назву San і розробляється польсько-норвезьким консорціумом. Її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро, а фінансування здійснюватимуть за рахунок кредитів ЄС, виділених Варшаві в рамках нової європейської програми Safe.

