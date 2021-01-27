Однак, офіційне рішення про перегляд чисельності військ в цих країнах поки не прийнято.

Новий міністр оборони США Ллойд Остін може переглянути чисельність військ в Афганістані та Іраку після рішення колишнього президента Дональда Трампа скоротити там війська.

Читайте такожСША скоротять чисельність своїх військ в Афганістані та Іраку до 2,5 тисячПро це повідомили джерела газети The Wall Street Journal. За їхніми даними, Остін планує оцінити стратегічну роль США у двох конфліктах.

При цьому представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що офіційне рішення про перегляд чисельності військ в Афганістані та Іраку поки не прийнято. Але він зазначив, що адміністрація президента Джо Байдена хоче краще зрозуміти статус операцій в обох країнах і оцінити ресурси, які використовуються для цих місій.

"Нічого не змінилося в нашому бажанні захищати американський народ від загрози тероризму, але переконавшись при цьому, що ми належним чином забезпечуємо нашу стратегію ресурсами", - сказав Кірбі.

За його словами, рішення про чисельність військ буде прийматися після консультацій з владою Іраку і Афганістану, передає kommersant.

Виведення американських військ з Іраку та Афганістану

У листопаді 2020 року США повідомили, що залишать в Афганістані та Іраку по 2,5 тис.військових.

З Афганістану планувалося вивести близько 2 тис.осіб, а з Іраку — 500.

Дональд Трамп розраховував, що повернення військ в США відбудеться до травня 2021 року.

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Автор: УНІАН