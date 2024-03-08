Дипломат прибув у Київ, щоб "продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи".

У міністерстві закордонних справ Китаю назвали візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуейя до Києва "дружнім та відвертим".

Як зазначає прес-служба МЗС КНР, Лі Хуей прибув до Києва вдень 7 березня, щоб "продовжити другий раунд човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи".

У Києві він провів "відверті та дружні переговори" з питань відносин України та Китаю з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

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Також були присутніми посол КНР у Києві Фань Сяньжун, посол України в Китаї Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники. Увечері того ж дня дипломат залишив Київ потягом.

Війна в Україні - Китай відправив посланця в Україну

МЗС КНР нещодавно заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Китай направив високопоставленого дипломата до Києва для пошуку шляхів політичного врегулювання війни РФ проти України - проте в самому Пекіні, схоже, на українських дипломатів не звертають жодної уваги, пише Bloomberg.

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