Білий дім погодився відправити американські танки тільки для того, щоб "уламати" Шольца на "Леопарди".

Американські танки Abrams будуть доставлені в Україну наприкінці 2023 або на початку 2024 року, оскільки їх будуть закуповувати з конвеєра. Про це пише The Washington Post у великій статті, присвяченій епопеї з переговорами по "Леопардам".

Автори публікації поспілкувалися з великою кількістю чиновників, так чи інакше задіяних у переговорах щодо постачання Україні західних танків. Ті зізналися, що США анонсували поставку "Абрамсів" тільки тому, що інакше Берлін відмовлявся відправляти свої "Леопарди".

Щоб зламати опір Олафа Шольца, Білий дім вирішив оголосити про постачання Києву 31 танка М1А2 Abrams. Однак бойові машини візьмуть не зі складів американської армії, а замовлять у виробника нові.

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"Вони будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього або в наступному році", - пише видання.

Таке рішення співрозмовники пояснили тим, що уранова броня є секретною технологією, і Пентагон не хоче, щоб вона потрапила в руки Росії.

Поставки західних танків в Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що танки "Леопард" і "Челленджер" прибудуть в Україну вже в березні. Це дозволить використовувати їх у весняній кампанії.

Водночас заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що американські танки "Абрамс" до весняного наступу точно не встигнуть прибути в Україну.

Втім, це не завадило російським пропагандистам заявити, що окупанти вже нібито встигли знищити в Україні кілька "Абрамсів".

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