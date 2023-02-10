Словацька влада готова передати літаки, але посилається на необхідність провести переговори з ЄС.

Президент України Володимир Зеленський на саміті в Брюсселі офіційно попросив Словаччину про передачу винищувачів МіГ-29. Тепер Словаччина почне переговори з Єврокомісією про відшкодування цієї військової допомоги.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр країни Едуард Хегер.

За його словами, попереду предметні переговори про те, як може відбутися передача літаків. Причому переговори йтимуть і з Україною, і з Єврокомісією, і з відповідальними відомствами самої Словаччини, які повинні визначити юридичну процедуру.

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Хегер зазначив, що ці винищувачі давно не використовуються, запчастин на них у Словаччини немає, а їх ремонтом раніше займалися російські фахівці.

"Україна ні на кого не нападає, а обороняється. Словаччина хоче допомогти і буде допомагати Україні, поки я прем'єр-міністр", — заявив Хегер.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у свою чергу додав, що Україні ці літаки зараз гостро потрібні.

"Ми більше не можемо використовувати ці машини, тому давайте розмістимо їх там, де вони можуть врятувати людські життя. І ми все одно повернемо частину грошей. Але рішення ще не ухвалено", – заявив він.

Також Надь заявив, що словацький уряд розглядає можливість передачі Україні ще й важкої наземної техніки.

Словацькі МіГи для України

Про свої наміри передати Україні старі радянські винищувачі МіГ-29 влада Словаччини заявила ще минулого року. Однак далі слів справа так і не просунулася.

У серпні ці літаки остаточно зняли з бойового чергування і вкотре заявили про бажання передати їх Україні. Натомість Словаччина хоче отримати гроші від Європейського Союзу або бойову техніку від НАТО.

В ході свого візиту до Брюсселя 9 лютого президент Зеленський нагадав прем'єр-міністру Словаччини про його минулорічну обіцянку передати Україні винищувачі.

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