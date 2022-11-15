Ці системи є на зберіганні у США та інших країнах.

Україна сподівається отримати модернізований комплекс протиповітряної оборони Hawk, а також ракети до нього.

Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу, ППО Hawk – застарілий комплекс, який вже дуже давно знятий з озброєння. Проте він є на зберіганні в Америці та інших країнах.

"Hawk – це комплекс, який начебто виглядає дивакувато, ще з минулого: три ракети на колесах, зараз інші технології існують: ракети вже в контейнерах. [...] Але цей комплекс пройшов декілька етапів модернізації і може застосовуватись по різних типах повітряних цілей", – пояснив Ігнат.

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Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що Україні бажано отримати ці системи із останньою модернізацією. У такому разі українська ППО зможе протидіяти не лише безпілотникам, а й крилатим ракетам, якими ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури в Україні.

Водночас Ігнат наголосив, що будь-яке озброєння, яке підсилить нашу систему ППО, є корисним для України.

ППО України: допомога Заходу

Вашингтон має намір допомогти Україні створити мережу з систем протиповітряної оборони різної дальності. Деякі системи ППО, передані Заходом Україні, вже пройшли успішне "бойове хрещення".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що його держава незабаром завершить доставку приблизно тисячі додаткових ракет класу "земля-повітря" для посилення ПВО.

Крім того, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обіцяє, що країни-члени Євросоюзу нададуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

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