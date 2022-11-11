Деякі системи ППО, передані Заходом Україні, вже пройшли успішне "бойове хрещення".

Вашингтон має намір допомогти Україні створити мережу з систем протиповітряної оборони різної дальності.

Як зазначила під час брифінгу у Пентагоні прес-секретарка міністерства Сабріна Сінгх, у поставлених Україні установках ППО різні діапазони роботи, "всі вони по-різному роблять свій внесок на полі бою, що робить українців ефективними".

"Ми бачимо успіх з деякими з систем, які ми їм дали, і я маю на увазі, що ми в основному створюємо, я можу використати тут погану аналогію, але мережу систем ППО різної дальності, яка дозволяє їм виконувати будь-які завдання", - сказала Сінгх.

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Які ППО передає Захід

Велика Британія передала Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати Сполучені Штати.

Нідерланди передадуть Україні ракети для посилення протиповітряної оборони на загальну суму в 15 мільйонів євро.

Водночас німецький ЗРК "IRIS-T" вже пройшов "бойове хрещення" і добре показав себе під час останніх обстрілів з боку російської армії.

На тлі контрнаступу ЗСУ на Херсонському напрямку Вашингтон оголосив увечері 10 жовтня про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пакет включає надання нових іспанських установок ППО Hawk, американських ЗРК Avenger з ракетами Stinger, а також мільйони боєприпасів, зокрема, до стрілецької зброї.

Система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT, яка, за словами представників США, поки не розглядається Україною.

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