Президент Сербії Олександр Вучич спростував інформацію про постачання сербських боєприпасів Україні. Про це він заявив під час брифінгу, який транслювало сербське телебачення.
"Це відверта брехня. Сербія нікому [з учасників війни на території України] не відправляла зброю", – заявив він.
Вучич зазначив, що в Сербії є багато підприємств оборонної промисловості, що працюють на експорт. При цьому, за його словами, завжди є ризик, що боєприпаси, продані в одну країну, опиняться на полі бою в іншій країні.
"Але ні Росії, ні Україні ми не продали жодної одиниці зброї або боєприпасів. Кажуть, що ми експортували через Туреччину. Знаючи, що є ймовірність, що частина продукції буде спрямована будь-якій зі сторін конфлікту, ми додали [пункт в збройовий контракт], що не можна далі експортувати продані Туреччині боєприпаси", — заявив сербський лідер.
Позиція Сербії щодо війни в Україні
Раніше на цьому тижні ЗМІ опублікували непідтверджену інформацію, що Сербія поставила в Україну близько 3500 снарядів до РСЗВ "Град". Нібито боєприпаси були закуплені Туреччиною і переправлені через Словаччину.
Хоча сербська влада в цілому заперечує такі поставки, вони добре лягають в загальний контекст зовнішньої політики Сербії. Раніше президент Вучич визнав, що відносини з РФ погіршилися після вторгнення в Україну. При цьому він прозоро натякає, що скоро Сербія може остаточно порвати з Росією.
Також сербська влада вкрай незадоволена тим, що Росія вербує громадян Сербії для участі у війні проти України. Вучич особисто обіцяв в'язницю всім сербам, які підуть воювати за РФ.