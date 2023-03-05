Раніше ЗМІ дізналися, що Сербія поставила Україні снаряди до "Градів".

Президент Сербії Олександр Вучич спростував інформацію про постачання сербських боєприпасів Україні. Про це він заявив під час брифінгу, який транслювало сербське телебачення.

"Це відверта брехня. Сербія нікому [з учасників війни на території України] не відправляла зброю", – заявив він.

Вучич зазначив, що в Сербії є багато підприємств оборонної промисловості, що працюють на експорт. При цьому, за його словами, завжди є ризик, що боєприпаси, продані в одну країну, опиняться на полі бою в іншій країні.

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"Але ні Росії, ні Україні ми не продали жодної одиниці зброї або боєприпасів. Кажуть, що ми експортували через Туреччину. Знаючи, що є ймовірність, що частина продукції буде спрямована будь-якій зі сторін конфлікту, ми додали [пункт в збройовий контракт], що не можна далі експортувати продані Туреччині боєприпаси", — заявив сербський лідер.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Раніше на цьому тижні ЗМІ опублікували непідтверджену інформацію, що Сербія поставила в Україну близько 3500 снарядів до РСЗВ "Град". Нібито боєприпаси були закуплені Туреччиною і переправлені через Словаччину.

Хоча сербська влада в цілому заперечує такі поставки, вони добре лягають в загальний контекст зовнішньої політики Сербії. Раніше президент Вучич визнав, що відносини з РФ погіршилися після вторгнення в Україну. При цьому він прозоро натякає, що скоро Сербія може остаточно порвати з Росією.

Також сербська влада вкрай незадоволена тим, що Росія вербує громадян Сербії для участі у війні проти України. Вучич особисто обіцяв в'язницю всім сербам, які підуть воювати за РФ.

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