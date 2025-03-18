Відомо, що літак перебуває на озброєнні Франції з 2000 року.

Франція планує закупити більше бойових літаків Rafale виробництва Dassault (AM.PA), ніж планувалося раніше. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Reuters.

"Ми збираємося збільшити і прискорити наші замовлення на Rafales", - підкреслив він під час виступу на військовій базі на сході країни.

Що відомо про літаки Dassault Rafale

Dassault Rafale є французьким багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який розробила компанія Dassault Aviation. З 2000 року літак перебуває на озброєнні Повітряних сил країни, а його палубний варіант Rafale M є основним бойовим літаком Військово-морського флоту Франції.

Відео дня

Також відомо, що літак має два двигуни, може літати на надзвуковій швидкості без використання форсажу. Крім того, винищував може злітати зі злітно-посадкових смуг довжиною 400 метрів.

Винищувачі Rafale - останні новини

Раніше президент Франції закликав французьких виробників зброї "знайти підхід" до клієнтів США. За його словами, виробники зброї з Франції можуть запропонувати іншим країнами франко-італійський SAM-T нового покоління, замість ракет до Patriot, а тим, хто купує F-35, варто запропонувати Rafale.

Водночас колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський відповів, чи допоможуть захистити Україну французькі винищувачі Rafale. Він зауважив, що якщо Франція розмістить їх у Німеччині, вони не матимуть для України ніякого сенсу, у кращому випадку ледь дістануться певного прикордоння України.

Вас також можуть зацікавити новини: