Еммануель Макрон зауважив, що Франція прискорить замовлення на літаки Rafale / колаж УНІАН, фото European Union, Вікіпедія

Франція планує закупити більше бойових літаків Rafale виробництва Dassault (AM.PA), ніж планувалося раніше. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Reuters

"Ми збираємося збільшити і прискорити наші замовлення на Rafales", - підкреслив він під час виступу на військовій базі на сході країни.

Що відомо про літаки Dassault Rafale 

Dassault Rafale є французьким багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який розробила компанія Dassault Aviation. З 2000 року літак перебуває на озброєнні Повітряних сил країни, а його палубний варіант Rafale M є основним бойовим літаком Військово-морського флоту Франції. 

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Також відомо, що літак має два двигуни, може літати на надзвуковій швидкості без використання форсажу. Крім того, винищував може злітати зі злітно-посадкових смуг довжиною 400 метрів. 

Винищувачі Rafale - останні новини

Раніше президент Франції закликав французьких виробників зброї "знайти підхід" до клієнтів США. За його словами, виробники зброї з Франції можуть запропонувати іншим країнами франко-італійський SAM-T нового покоління, замість ракет до Patriot, а тим, хто купує F-35, варто запропонувати Rafale.

Водночас колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський відповів, чи допоможуть захистити Україну французькі винищувачі Rafale. Він зауважив, що якщо Франція розмістить їх у Німеччині, вони не матимуть для України ніякого сенсу, у кращому випадку ледь дістануться певного прикордоння України.

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