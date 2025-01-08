Загальний портфель замовлень на кінець 2024-го становить 220 літаків Dassault Rafale.

За 2024 рік компанія Dassault Aviation поставила 21 винищувач Rafale, з яких 14 було виготовлено для потреб збройних сил Франції, а ще 7 машин пішли на експорт. Відповідні дані було опубліковано на офіційному сайті французького авіабудівника.

Таким чином, Dassault Aviation перевиконала план на один винищувач. Зазначимо також, що 21 виготовлений Rafale став рекордним показником останніх років.

Для порівняння, за даними Defense Express, у 2023-му було побудовано лише 13 літаків цього типу, а у 2022-му показник склав 14 крилатих машин.

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Якщо казати про загальний портфель замовлень, то станом на кінець 2024-го він становив 220 літаків Rafale. Таким чином, з урахуванням темпів виробництва, можна казати про 10-річну чергу на популярний бойовий літак.

Dassault Rafale - довідка

Rafale є французьким багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, розробленим компанією Dassault Aviation. Перший політ машини відбувся 4 липня 1986 року. За всі роки побудували більше 250 таких літаків.

У березні 2024-го повідомлялось, що до кінця року Dassault Aviation хоче збільшити обсяги виробництва винищувачів Rafale с двох одиниць на місяць до трьох.

Dassault Rafale має велику номенклатуру озброєння, зокрема авіабомби AASM Hammer. Нагадаємо, у 2024-му стало відомо про їх перше застосування Збройними силами України. Носіями в даному випадку виступають радянські бойові літаки.

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