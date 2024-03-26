Лише фахівці можуть дати остаточну відповідь чи била Росія по Києву протикорабельними ракетами "Циркон".
Про це сказав речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, коментуючи вчорашній удар по Києву двома ракетами, які на думку експертів можуть бути цими протикорабельними ракетами.
"Остаточну версію нададуть фахівці, експерти з науково-дослідного інституту, які вивчать уламки ракет", - наголосив він.
При цьому наголосив, що ці ракети не досягли цілі і були збиті, бо інакше це б мало складні наслідки.
"Можемо сказати напевно, що ці ракети були збиті і звісно, що вони не завдали тих уражень , які були б у разі влучання безпоседньо в ту ціль куди вони були направлені", - наголосив Євлаш.
Удар "Цирконом" по Києву - останні новини
25 березня Росія вдарила по Києву, ймовірно, новітньою ракетою - ЗМ22 "Циркон". Військовий портал Defense Express зазначав, що ракети були збиті над Києвом. І це не перша невдала спроба удару "Цирконом", бо був запуск цієї ракети і 7 лютого.
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначав, що протикорабельну ракету "Циркон" взяли на озброєння в Росії лише рік тому, тому малоймовірно, що ворог виробити їх велику кількість. Він вважає, що Цирконів" в Росії може бути не більше 10 штук.
Експерт зазначив, що ця ракета була взята на озброєння в січні 2023 року, тобто тільки завершилися випробування, і це протикорабельна ракета. Гетьман вважає, що 25 березня була антирекламна акція для російського ВПК. Росіяни і про Кинджал розповідали, що неможливо його збити сучасними і перспективними засобами ППО, а "Циркон" тим більше. А в результаті Україна збивала ракети цих типів.