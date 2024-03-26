Відповісти мають фахівці, але цілей ці ракети не досягли

Лише фахівці можуть дати остаточну відповідь чи била Росія по Києву протикорабельними ракетами "Циркон".

Про це сказав речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, коментуючи вчорашній удар по Києву двома ракетами, які на думку експертів можуть бути цими протикорабельними ракетами.

"Остаточну версію нададуть фахівці, експерти з науково-дослідного інституту, які вивчать уламки ракет", - наголосив він.

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При цьому наголосив, що ці ракети не досягли цілі і були збиті, бо інакше це б мало складні наслідки.

"Можемо сказати напевно, що ці ракети були збиті і звісно, що вони не завдали тих уражень , які були б у разі влучання безпоседньо в ту ціль куди вони були направлені", - наголосив Євлаш.

Удар "Цирконом" по Києву - останні новини

25 березня Росія вдарила по Києву, ймовірно, новітньою ракетою - ЗМ22 "Циркон". Військовий портал Defense Express зазначав, що ракети були збиті над Києвом. І це не перша невдала спроба удару "Цирконом", бо був запуск цієї ракети і 7 лютого.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначав, що протикорабельну ракету "Циркон" взяли на озброєння в Росії лише рік тому, тому малоймовірно, що ворог виробити їх велику кількість. Він вважає, що Цирконів" в Росії може бути не більше 10 штук.

Експерт зазначив, що ця ракета була взята на озброєння в січні 2023 року, тобто тільки завершилися випробування, і це протикорабельна ракета. Гетьман вважає, що 25 березня була антирекламна акція для російського ВПК. Росіяни і про Кинджал розповідали, що неможливо його збити сучасними і перспективними засобами ППО, а "Циркон" тим більше. А в результаті Україна збивала ракети цих типів.

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