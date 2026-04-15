Австралія стала першою країною за межами США, яка випробувала власні ракети GMLRS

Австралія зробила важливий крок на шляху до оборонної самостійності, провівши випробувальні пуски перших ракет системи керованих ракетних установок (GMLRS) вітчизняного виробництва. Про це пише Interesting Engineering.

Відомо, що запуск відбувся 13 квітня на полігоні Вумера в Південній Австралії. Така подія означає перехід країни від статусу покупця ракет до статусу виробника.

"Ця подія посилює можливості австралійської армії щодо завдання ударів на великі відстані, водночас відповідаючи ширшим цілям оборони союзників, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це також позиціонує Австралію як єдину країну поза межами США, яка виробляє GMLRS, що зміцнює стійкість ланцюга постачань для сил коаліції", - пояснюють у матеріалі.

Початок місцевого виробництва ракет

Зазначається, що ракети були виготовлені на новому заводі в Порт-Вейкфілді, який відкрився в грудні 2025 року.

GMLRS - це 227-міліметрова ракета з точним наведенням, призначена для ударів "земля-земля". Її запускають з високомобільної артилерійської ракетної системи (HIMARS), яку Австралія прийняла на озброєнні в березні минулого року.

"Кожна пускова установка HIMARS несе один контейнер із шістьма ракетами. Ці ракети використовують інерційне наведення з підтримкою GPS, щоб вражати цілі з високою точністю на відстані понад 43 милі (69 км - УНІАН). Це були треті навчання з бойовими стрільбами, проведені австралійськими підрозділами HIMARS з моменту їхнього введення в експлуатацію. Швидкі темпи випробувань підкреслюють прискорені зусилля з підготовки та забезпечення бойової готовності", - додають у виданні.

Зокрема міністр оборонної промисловості Пат Конрой сказав:

"Виробництво ракет в Австралії має ключове значення для стійкості національної оборони країни".

Стратегічний перехід до самозабезпечення

Такі випробування спрямовані на зменшення залежності від іноземних оборонних ланцюгів постачання. Також вони сприяють поповненню запасів боєприпасів союзників, а саме збройних сил США та їхніх партнерів, які діють в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Зараз Австралія є єдиною країною за межами США, яка виробляє ракети GMLRS, що відкриває для австралійської промисловості можливості увійти до глобальних ланцюгів постачання", - зауважив Конрой.

Враховуючи оперативну точку зору, GMLRS надає командувачам можливість мобільного та точного удару. Крім того, підрозділи HIMARS можуть швидко вести вогонь і змінювати позиції, зменшуючи вразливість до вогню противника.

Також система може вражати командні пункти, логістичні центри, системи протиповітряної оборони та скупчення військ.

"Цей успішний випробувальний постріл є важливою віхою для суверенних можливостей Австралії у сфері керованої зброї, що демонструє конкретний прогрес у зміцненні нашої національної самодостатності та забезпеченні оборонного майбутнього, створеного в Австралії", - запевнив Конрой.

