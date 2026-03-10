Обладнаний радарами літак Wedgetail має розпочати роботу до кінця тижня.

Австралія розгорне літак дальнього радіолокаційного виявлення E-7A Wedgetail та ракети класу "повітря-повітря" в регіоні Перської затоки для захисту цивільного населення.

Як повідомляє SBS News, про це заявив прем’єр-міністр країни Ентоні Албанізі, підкресливши, що місія є відповіддю на загрозу ракетних ударів з боку Ірану.

Албанезе підтвердив, що уряд відповів на запит Об'єднаних Арабських Еміратів, і розгорне E-7A Wedgetail ВПС Австралії для допомоги в "колективній самообороні країн Перської затоки".

За його словами, літак забезпечить далекобійну розвідку повітряного простору над країнами Перської затоки та буде відправлений разом із "сучасними ракетами класу "повітря-повітря" середньої дальності".

"Мій уряд чітко заявив, що ми не вживаємо наступальних дій проти Ірану, і ми чітко заявили, що не розгортаємо австралійські війська на території Ірану", – сказав Албанезе.

Він наголосив, що це відповідь на удари Ірану, які поставили під загрозу життя цивільного населення, зокрема австралійців, адже в ОАЕ проживає понад 20 тисяч австралійців.

"Наша участь є суто оборонною, і вона спрямована на захист австралійців, які перебувають у регіоні, а також на захист наших друзів в Об'єднаних Арабських Еміратах, які є добрими друзями Австралії та австралійців", – сказав очільник австралійського уряду.

Міністр оборони Річард Марлз підтвердив, що екіпаж у складі 85 осіб вирушає на завдання вже сьогодні, а Wedgetail має розпочати роботу до кінця тижня.

Прихисток для жіночої футбольної збірної Ірану

Як повідомляв УНІАН, днями президент Дональд Трамп заявив, що США приймуть іранську жіночу футбольну команду, якщо Австралія не надасть гравцям притулок, оскільки існують побоювання щодо їхньої безпеки в разі повернення додому.

За даними ЗМІ, Австралія зазнає тиску з метою захисту команди після того, як Тегеран помітив, що кілька гравців не заспівали національний гімн під час матчу Кубка Азії серед жінок на Голд-Кості.

Збірна програла спортсменкам з Філіпін з рахунком 0:2. Невідомо, чи вдалося домовитися про їх повернення до Ірану в умовах війни. Жіноча збірна Ірану прибула до Австралії за кілька днів до початку бойових дій.

