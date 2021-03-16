На записі відображено кілька запусків крилатих ракет, призначених для ураження ворожих кораблів.

У мережі показали випробування нового ракетного комплексу «Нептун», дослідні зразки якого Військово-морські сили ЗСУ отримали 15 березня.

Читайте такожВМС України отримали ракетні комплекси "Нептун" (фото)Відео у себе на сторінці в Facebook опублікував заступник директора держконцерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм.

«Таку красу сьогодні отримали наші Військово-морські сили. Ще восени минулого року мало хто вірив, що нам вдасться, а сьогодні Міноборони офіційно повідомило про отримання дослідного зразка берегового ракетного комплексу «Нептун», виробництва конструкторського бюро «Луч», – написав він.

На відео відображено запуски та політ крилатих ракет, призначених для ураження ворожих кораблів.

Ракетні комплекси «Нептун» в Україні

У серпні 2020 року Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ Про прийняття берегового ракетного комплексу «Нептун» на озброєння ЗСУ.

Дивізіон, на озброєнні яких буде знаходитися комплекс, розмістять в південних областях України, що мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів.

Комплекс «Нептун» включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Як заявляв Таран, перші дослідні зразки комплексу дозволять почати практичну підготовку військових, які надалі будуть нести бойові чергування та обслуговувати серійний ракетний комплекс у складі бойових частин.

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Автор: Катерина Шварц