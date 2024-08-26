Собаки використовуються переважно для логістичних завдань, але не тільки.

Велика Британія надала Україні роботизованих "бойових собак", які почали допомагати військам на полі бою та наводити жах на російських військових, які їх бачать. Про це пише Fox News.

"Робот-собака продемонстрував свої можливості в доставці цілого ряду критично важливого обладнання, демонструючи свій потенціал як безцінного активу для військових підрозділів. Собака-робот продемонстрував виняткову мобільність і спритність, що має вирішальне значення для проходження складних і ворожих середовищ. Незалежно від того, чи рухається через уламки, перелазить через перешкоди чи непомітно пересувається відкритою місцевістю, робот-собака довів, що здатний підтримувати високий рівень оперативної ефективності", — заявила компанія-виробник Brit Alliance.

Українські війська зараз використовують 30 робособак Brit Alliance Dog другого покоління (BAD2), які фактично є сучасними наземними безпілотниками. Виробництво кожної одиниці коштує близько 9000 доларів США, і Brit Alliance пообіцяв оновити одиниці на основі відгуків українських військових.

Brit Alliance вважає, що досвід використання BAD2 в Україні допоможе перетворити його на "наріжний камінь сучасної військової логістики". Відомо, що апарат може долати відстань у понад 3 км за п’ять годин, часом розвиваючи швидкість до 15 км на годину. Для орієнтування на полі бою робот покладається на технологію дистанційного зондування та теплову інфрачервону камеру.

Зараз розробник працює над тим, аби робот міг виконувати не лише логістичні завдання, але й бути наземним дроном-камікадзе.

Як зазначає Fox News, росіяни теж намагаються створити власні наземни дрони, але поки що ті радше нагадують велику машинку на радіокеруванні. У цьому сенсі BAD2 має кращу маневреність.

Зброя російсько-української війни: останні новини

Як писав УНІАН, безпілотник "Паляниця", який нещодавно презентувала українська влада, не є ракетою-дроном, як заявлялося на початку. На думку військового експерта Олега Каткова, йдеться про класичний реактивний дрон. Дальність його польоту експерт оцінює в 750 км.

Також ми розповідали, що у Росії показали нову версію танка-черепахи. Серед найдивнішого – наявність ліжка під навареним металевим панцирем. Судячи з відео, танк бере участь у бойових діях у Донецькій області.

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