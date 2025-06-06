Росіяни втратили велику кількість бомбардувальників під час нещодавньої української атаки.

Росіяни обговорюють перетворення літаків типу Ту-214 та МС-21 на "мобілізаційні ракетоносці", які зможуть запускати крилаті ракети замість Ту-160 і Ту-95МС. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє Defense Express.

"Фактично це мобілізаційний ракетоносець. У нас зараз таких два в умовній серії, це Ту-214 та МС-21. Другий варіант багато в чому хороший, але якщо ми хочемо розраховувати на хоча б якийсь експортний потенціал, то краще його не мілітаризувати", – пише російський інженер-ракетобудівник Олексій Васильєв.

На базі Ту-214 можуть створити не тільки ракетоносець, але й літак дальнього радіолокаційного стеження, літак протичовнової оборони, розвідник, танкер та, можливо, деякі інші літальні апарати.

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"І, виходить, можна завантажити виробництво, мати можливість випускати кілька десятків бортів на рік", – додає фахівець.

Зі свого боку Defense Express називає ініціативу "абсурдною, але цікавою". Серед головних проблем – мізерна кількість побудованих Ту-214 та дуже низькі темпи виробництва літаків цього типу.

"Загалом до 2030 року має бути виготовлено 70 літаків Ту-214, але поточні темпи уже наочно свідчать про те, що цей план не буде виконано", – кажуть фахівці порталу.

Інша складність полягає в загальній непристосованості літака до перенесення важкої далекобійної зброї (що не дивно з урахуванням його типу). Іншими словами, Ту-214 може бути дуже проблематично перетворити на носій тієї ж Х-101.

Атака на російські бомбардувальники

Нагадаємо, першого червня Україна завдала удару по декількох військових аеродромах РФ. Аеродроми зазнали атаки FPV-дронами, провезеними у вантажівках до місць пуску.

В результаті було знищено та пошкоджено велику кількість російських літаків, зокрема, бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3. Згідно з офіційним пресрелізом СБУ, завдані РФ збитки сягають 7 млрд доларів.

Як повідомлялось, знищені Ту-95МС готували до удару по Україні – принаймні деякі бомбардувальники встигли спорядити ракетами.

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