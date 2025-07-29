Більшість систем для протидії дронам не націлені на передачу відеосигналу, а зосереджені на каналах управління і навігації, йдеться у матеріалі.

Різноманітні безпілотники активно використовуються на фронті під час війни, яку РФ веде проти України. Якщо на початку війни вони здебільшого били по техніці, то зараз усе частіше використовуються для ураження особового складу.

Як пише Forbes, і Україна, і Росія швидко розробляють рішення, які захистять солдатів від ворожих дронів. До прикладу, Україна нещодавно представила спеціальні антидронові набої.

Росія ж веде роботу над створенням індивідуальних засобів протидії дронам, яку носитимуть безпосередньо солдати. Ідея полягає в тому, щоб глушити відеосигнал від невеликих дронів, мовиться в матеріалі.

Так, на одному з відео російський солдат демонструє компактну систему виявлення і глушіння безпілотників.

"Система складається з наголовного модуля з двома антенами, комутаційного джгута, дисплея, що кріпиться на руку, та акумулятора. Наголовний модуль кріпиться на потилиці шолома двома антенами, які виступають зверху. Система виявляє безпілотник за його радіосигнатурою, а потім перехоплює відеосигнал, який виводиться на екран, що кріпиться на руці. Солдат може заглушити сигнал, що він і робить під час демонстрації", – описують автори цей пристрій.

Зазначається, що нова розробка окупантів є унікальною, оскільки більшість систем для протидії дронам не націлені на передачу відеосигналу, а зосереджені на каналах управління і навігації, оскільки їх легше вивести з ладу

Справа в тому, що відеосигнал з БПЛА передається з високою потужністю для забезпечення достатньої сили сигналу для оператора. Через це його набагато складніше перекрити звичайними методами глушіння.

"Підхід Росії передбачає зосередження на точності та ефективності, а не на грубому втручанні. Замість того, щоб заповнювати кілька частот широкосмуговим шумом, що вимагає значних потужностей і ризикує завадити внутрішньому зв'язку, система використовує більш цілеспрямований метод. Спираючись на багаторічний досвід Росії в галузі радіоелектронної боротьби, вона пасивно виявляє безпілотник, відчуваючи його радіовипромінювання, визначає точну частоту відеозв'язку, а потім застосовує сфокусований сигнал глушіння. Це зменшує енергоспоживання та розмір системи. Це також мінімізує електромагнітну сигнатуру системи, що ускладнює її виявлення та наведення на ціль для українців", – акцентує видання.

Щодо конструкції нового виробу, то на такий вибір, імовірно, вплинуло те, що нові українські дрони оснащені режимами безпеки, які активуються в разі глушіння сигналу управління або навігації. Автори пояснюють, що, засліплюючи оператора через розрив відеозв'язку, але залишаючи канали управління неушкодженими, система уникає активації цих режимів безпеки і створює плутанину безпосередньо для оператора цього дрона.

Та є в цього підходу і обмеження. Серед іншого, російські окупанти не матимуть захисту проти безпілотників на оптоволокні, застосування яких все більше поширюється на передовій. До того ж, нову систему доведеться часто оновлювати, адже українські дрони переходять на більш захищені відеоканали і впроваджують режими захисту на випадок глушіння відеосигналу.

Дрони у російсько-українській війні: інші новини

Фахівець із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупанти перетворюють Суми на тестовий полігон для випробування безпілотника "Італмас". За його словами, цей досвід ворог перенесе і на інші фронти.

"Флеш" пояснив, що ці дрони передають пілотам, які ними керують, аналогову картинку. Протидіяти цьому може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц, але цього не робиться.

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