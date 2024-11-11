Росіяни традиційно не називають кількість переданих винищувачів – на відео можна бачити зліт лише одного Су-57.

Корпорація ОАК передала Повітряно-космічним силам Росії нову партію винищувачів Су-57 та Су-35С. Про це повідомляють офіційні російські джерела.

"‎Винищувачі пройшли повний цикл заводських випробувань та здійснили переліт на аеродром базування. До кінця року буде поставлено чергові партії цих літаків. Машини перебувають у різних етапах виробництва", – йдеться у повідомленні.

‎За словами росіян, винищувач продовжують вдосконалювати, враховуючи досвід застосування.

Відео дня

Вони додали, що розширюють виробничі потужності з випуску винищувачів "п'ятого покоління". У травні 2019-го було анонсовано закупівлю Міністерством оборони РФ 76 таких літаків. Наразі їх загальна кількість не перевищує кілька десятків.

На відміну від Су-57, винищувач четвертого покоління Су-35С побудували доволі великою серією – за всі роки було виготовлено щонайменше 120 таких літаків.

Су-57 – останні новини

Нагадаємо, раніше Су-57 продемонстрували на міжнародному авіашоу у КНР.

Аналіз зроблених в Китаї фотографій продемонстрував значне відставання авіаційної техніки РФ від сучасних стандартів, зокрема – від вимог п'ятого покоління.

Серед іншого експерти звернули увагу на низьку якість стикування елементів Су-57, яка "‎не витримує жодної критики"‎. Також раніше повідомлялось про можливі труднощі з виробництвом літаків цього типу, пов’язані із санкціями Заходу.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ завили, що Су-57 застосовують в російсько-українській війні, втім, його залучають до виконання бойових завдань відносно рідко, адже бояться втратити (в першу чергу, мова про можливі репутаційні втрати).

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