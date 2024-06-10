Зокрема, ці літаки застосовувалися лічені рази, бо росіяни не хотіли ризикувати, аби українці не збивали ці літаки у небі.

В Повітряних силах Збройних сил України розповіли, як часто російські загарбники залучають до війни новітні літаки Су-57.

"Це застосування було не частим. Ми фіксували у повітряному просторі поблизу кордонів з Україною знаходження саме літака Су-57, але вони розуміли, наскільки дорогим є цей літак, дорогою іграшкою, і розуміли, наскільки небезпечно підходити цим літаком до наших кордонів, оскільки, звичайно, що втрата такого потужного літака - це, перш за все, іміджеві і репутаційні втрати", - сказав в ефірі інформаційного марафону речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш.

За його словами, літак Су-57 був помічений раніше в акваторії Чорного моря і на інших кордонах. Водночас, часто цей літак росіяни не застосовували, як це вони роблять з Су-34 або Су-35.

Відео дня

"За увесь період повномаштабного вторгнення - це буквально лічені рази. Переважно ми бачили його на досить серйозному віддаленні від лінії зіткнення, і бачили декілька разів, коли він, все ж таки, застосовував свої керовані авіаційні ракети, проте, про системність, постійне застосування, близький підхід до лінії державного кордону або безпосередньо до лінії зіткнення - не доводилося говорити. Росіяни розуміють, що цей літак коштує мільярди доларів. Звісно, що використовувати його і наражати на небезпеку вони не хотіли", - наголосив речник.

Окремо він додав, що ракети Х-69, які може запускати літак Су-57, є досить наближеною версією до ракет Х-59, які також запускаються з Су-34 або Су-35 для ударів по критичній і енергетичній інфраструктурі України.

"В Росії знаходиться дуже багато різних літаків. Це до півтора тисячі літаків, які виконують різні бойові завдання", - сказав Євлаш.

Він додав, що знищення одного чи двох літаків Су-57 є потужним результатом, але в Росії залишається серйозний авіапарк, який може створювати загрозу, у тому числі із застосування керованих авіаційних бомб.

"Звичайно, що нам треба й надалі працювати і знищувати російську авіацію у небі, і безпосередньо інші типи, які завдають ураження по нашим об'єктам критичної та енергетичної інфраструктури", - сказав Євлаш.

Знищення Су-57

Як повідомляв УНІАН, 9 червня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що вперше було уражено найсучасніший винищувач Москви Су-57. Зокрема, літак було уражено на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що перше в історії знищення українськими військовими сучасного винищувача Росії Су-57 свідчить про те, що недосяжних цілей для ЗСУ не існує. Аналітик підкреслює, що для росіян те, що трапилося, - репутаційна ганьба, яку можна порівняти зі знищенням таких літаків, як А-50 або Ту-95МС.

Вас також можуть зацікавити новини: