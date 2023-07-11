Пакет ФРН адаптований до поточних потреб України.

У рамках нового великого пакету допомоги на суму майже 700 мільйонів євро Німеччина передасть Україні, в тому числі, дві пускові установки Patriot.

Як пише Süddeutschen Zeitung, у новий великий пакет від Німеччини входять:

20 тисяч артилерійських боєприпасів;

дві пускові установки Patriot зі складів Бундесверу;

40 бойових машин піхоти Marder;

25 бойових танків Leopard 1 A5;

засоби протидії БПЛА;

компоненти для польових госпіталів.

В урядових колах журналістам газети заявили, що пакет адаптований до поточних потреб України. Це вносить "важливий внесок у зміцнення стійкості України".

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Саміт НАТО у Вільнюсі - головне

11 липня у Вільнюсі (Литва) починається дводенний саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні анонсував нові пакети допомоги для України.

Разом з тим ЗМІ повідомляють про проблеми, що з'явилися у західних зброярів. Як писав Bloomberg, європейські оборонні підрядники завалені замовленнями на все - від боєприпасів до бойових машин - але, все ще побоюються вкладатися у розширення виробничих потужностей після того, як їм кілька десятиліть поспіль доводилося згортати виробництво без оборонних замовлень.

Від цього саміту НАТО Київ чекає відповідний сигнал на готовність Альянсу прийняти до свого складу Україну вже зараз. У розмові з журналістами генсек альянсу Єнс Столтенберг 11 липня сказав, що "впевнений", що НАТО прийме рішучі дії щодо України. За його словами, зараз союзники завершують роботу над комюніке. У короткому вступному слові він додав: "Україна стала набагато ближчою до НАТО, вже пора відобразити це у всіх рішеннях НАТО".

Відомо, що Україні запропонують план входження в НАТО вже завтра.

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