Щоб задовольнити поточний попит, розширювати виробництво доведеться кілька років.

Європейська оборонна промисловість насилу розкручує свій виробничий маховик, але досі оборонні компанії не впевнені, що державні замовлення не закінчаться так само швидко, як з'явилися. Про це пише Bloomberg.

"Раніше у нас був час [на виконання замовлень], але не було грошей (замовлень – УНІАН). Сьогодні у нас є гроші, але немає часу", — описав ситуацію глава BAE Systems Hägglunds AB Томмі Густафссон-Раск.

Видання зазначає, що сьогодні європейські оборонні підрядники завалені замовленнями на все – від боєприпасів до бойових машин – але, все ще побоюються вкладатися в розширення виробничих потужностей після того, як їм кілька десятиліть поспіль доводилося згортати виробництво без оборонних замовлень.

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Сьогодні європейським компаніям потрібно виконати відразу кілька великих завдань-терміново забезпечити знаряддям воюючу Україну, яка і так вже висмоктала з союзників наявні у них запаси озброєнь, відшкодувати і наростити власні запаси європейських армій, а також забезпечити розгортання додаткових сил швидкого реагування НАТО, які хочуть збільшити в сім разів і довести до 300 000 чоловік.

Європейські країни в минулому часто покладалися на виробничі потужності американського ВПК, але і він зараз зайнятий виконанням замовлень Пентагону, який зіткнувся з низьким рівнем запасів артилерійських боєприпасів і вже змушений відправляти Україні касетні снаряди через відсутність фугасних.

Bloomberg зазначає, що зараз європейські оборонні компанії очікують гарантій збереження замовлень в майбутньому, щоб не зазнати збитків після масштабних інвестицій в нові цехи і заводи.

"У галузі побоюються, що вони розширять виробництво тільки для того, щоб виявити відсутність попиту через три або п'ять років, коли відкриються нові підприємства", – пише видання і нагадує, що раніше європейські уряди вже порушували свої зобов'язання про збільшення військових бюджетів.

За словами європейського дипломата, деякі уряди досі не наважуються укладати довгострокові контракти на постачання зброї, бо не впевнені, чи знадобиться вона їм у майбутньому.

У BAE Systems відзначають, що збільшений попит на їх продукцію оголив "вузькі місця" в ланцюжку поставок, що призвело до значного збільшення термінів поставки зокрема бойових броньованих машин. Зараз цей термін становить сім років-більш ніж в три рази довше, ніж до російського вторгнення в Україну. Це означає, що замовлений сьогодні бронеавтомобіль буде доставлений замовнику не раніше 2030 року.

Оборонний сектор стикається і з іншими численними перешкодами на шляху розширення виробництва. Поряд з обмеженими запасами кваліфікованої робочої сили і дефіцитом деяких компонентів їм також заважають бюрократичні перешкоди при отриманні необхідних для роботи дозволів. Також представники галузі скаржаться, що деякі банки неохоче кредитують оборонний сектор, побоюючись, що це може заплямувати їх репутацію.

На думку багатьох представників галузі, реальність така, що навіть за наявності більшої кількості замовлень та компаній, які вже розширюють виробничі потужності, Європі знадобляться роки, щоб відповідати її ВПК, який постраждав від скорочення витрат після закінчення Холодної війни, міг знову задовольнити поточний попит.

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