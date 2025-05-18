"Богдана" була розроблена ще 2016 року, проте до російського вторгнення в Україні існував єдиний прототип цієї САУ.

Українська самохідна артилерійська установка "Богдана" зараз чудово проявляє себе на фронті і її виробництво масштабують, пише The Wall Street Journal. Однак з моменту її розробки у 2016 році приватною компанією і аж до вторгнення Росії замовлень на неї не надходило.

Як розповів виданню генеральний директор Краматорського заводу важкого верстатобудування Віталій Загудаєв, до початку війни в Україні існував єдиний прототип цієї САУ, який використовували тільки в рамках параду на честь Дня незалежності.

"Після вторгнення Росії у 2022 році побоювання, що система буде захоплена, були настільки великі, що Загудаєв отримав вказівку розібрати єдиний прототип. Незабаром, однак, він отримав вказівку зібрати знаряддя назад, щоб використовувати його на передовій", - пише WSJ.

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Саме "Богдана" разом із САУ Caesar французького виробництва обстрілювала російські позиції на острові Зміїний у Чорному морі, змусивши Москву відступити, зазначає видання.

Після цього замовлення на "Богдану" почали надходити, але Краматорський завод на сході України опинився під прицілом Росії. Робітники почали переносити виробництво на нові об'єкти на заході країни, але це сталося не раніше, ніж було знищено більше половини обладнання. При цьому терміни виконання замовлень на заміну були надто довгими, тому компанія виготовляла власне обладнання:

Виробництво було розосереджено, щоб мінімізувати наслідки будь-якої російської атаки. Якщо ракета успішно вразила один об'єкт, інші могли продовжувати виробництво:

"Остаточно "Богдана" збирається тільки в останній момент, щоб звести до мінімуму ймовірність потрапляння під приціл до того, як вона досягне лінії фронту".

Зараз компанія виробляє понад 20 "Богданів" на місяць, сказав Загудаєв. При цьому, згідно з дослідженням Кільського інституту, Росія може виготовити приблизно 40 артилерійських знарядь за той самий період.

Чим цінна Богдана

Хоча шведські гаубиці Archer або німецькі Panzer 200 мають складнішу електроніку, їхнє виробництво займає більше часу і вони набагато дорожчі. "Богдана" коштує 2,8 млн євро за штуку, порівняно з 8,76 млн євро за Archer або близько 4 млн євро за Caesar.

Крім того, українська САУ простіша в ремонті та обслуговуванні.

"Будь-яка деталь доступна протягом 24 годин. У нас є мобільні бригади, які працюють по всій лінії фронту", - сказав Загудаєв.

За його словами, близько 85% компонентів "Богдани" тепер виробляють усередині країни, включно зі стволом, який із часом зношується. Компанія також розробляє власне шасі, щоб ще більше знизити залежність від імпорту. Крім того, минулого року компанія почала виробляти буксирувану гармату, яка дешевша за самохідну версію і корисна в обороні. При цьому відгуки операторів на передовій постійно враховуються під час доопрацювань конструкції.

Крім того, як зазначив Загудаєв, кожна з електричних або гідравлічних систем "Богдани" має відповідну механічну систему. Це робить гармату важчою, але означає, що вона може продовжувати працювати в разі відмови електрики або гідравліки.

"Богдана" показує, наскільки далеко просунулася оборонна промисловість України. Але важливою проблемою залишається виробництво 155-мм боєприпасів стандарту НАТО, які є центральними для військових зусиль", - пише WSJ.

САУ Богдана - що відомо

155-мм самохідна артилерійська установка "Богдана" стала першою українською САУ, яку розробили під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. За даними з відкритих джерел, гаубиця отримала бойове хрещення 2022 року, а 2023-го САУ офіційно прийняли на озброєння ЗСУ.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Україна збільшила виробництво САУ "Богдана 2С22" з шести одиниць на місяць у 2023 році до 36. Збільшити показники змогли завдяки підтримці європейських партнерів, які інвестували кошти в українську оборонку.

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