Екіпаж Dana-M2 становить 5 осіб, а головним озброєнням є гармата калібру 152 мм.

Чехія доставила в Україну модернізовані САУ Dana-M2 та боєприпаси до них. Максимальна дальність вогню становить 20-25,5 км.

Відео з роботою цих систем показала 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Зазначимо, що про наміри придбати ці установки у чеського виробника Excalibur Army було оголошено в 2021 році. Тоді планували придбати понад 60 САУ, проте пізніше цю кількість скоротили до 26 одиниць.

Польське видання Defence24 пише, що Україна отримала всі 26 модернізованих колісних артилерійських систем Dana-M2. Також до поставки увійшли кілька тисяч снарядів DN1CZ. Їхня дальність стрільби становить до 25,5 км.

САУ Dana-M2: характеристики

Чеська Dana-M2 є модернізованим варіантом колісної гармати Dana wz.77 калібру 152. Варто зазначити, що сама САУ Dana була розроблена в 70-х роках і прийнята на озброєння в 1977.

Модернізована установка отримала нову кабіну. Крім того, САУ має автоматизовану систему управління вогнем, коли необхідно лише вводити інформацію про ціль.

Екіпаж Dana-M2 становить 5 осіб, а головним озброєнням є гармата калібру 152 мм. Дальність пострілу звичайним снарядом становить до 18,7 км, реактивними – до 25 км. Водночас швидкострільність становить до 5 пострілів на хвилину.

Боєкомплект САУ Dana-M2 – 50 снарядів. Також вона озброєна великокаліберним кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. Максимальна швидкість установки на дорозі – 90 км/год. У полі вона може їхати зі швидкістю до 25 км/год.

Зброя для України: інші новини

Україна та Чехія організували "стрілецький проект" зброї. Зараз бізнеси країн перебувають у тісному контакті та шукають можливості для модернізації техніки.

Тим часом Норвегія дозволила прямі продажі зброї та продукції оборонної промисловості Україні. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив на важливості подальшої підтримки України.

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