Держави посилюють партнерство, вже є перші результати співпраці у сфері озброєння.

Україна та Чехія досягли перших результатів у сфері озброєння як дві держави, яким є що запропонувати світу в контексті нових технологічних рішень.

Наразі їхні бізнеси перебувають у тісному контакті, разом шукають можливості для модернізації техніки і вже мають перспективний проект щодо виготовлення стрілецької зброї, заявив уповноважений уряду Чехії з відновлення України Томаш Копечний.

"Ми маємо дуже перспективний проєкт, зосереджений на стрілецькій зброї, легкому озброєнні. Це проєкт між компанією з чеської сторони, я можу назвати її CZKOLT, яка працює з українським партнером, якого я не буду розголошувати", - заявив він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Також у питанні модернізації приватні компанії держав вже півтора року дискутують щодо оновленням бойових танків. За словами Копечного, Україна і Чехія вважається суттєвими експортерами зброї у світі. Наразі в інтересах обох держав домовитися між собою про вигідні умови співпраці.

Він навів приклад, коли практичний результат від цього партнерства бачив весь світ. Чеська компанія "Татра" працює з Україною ще з 2015 року і славнозвісний "русскій воєнний корабель" вразили ракетою саме з чеського шасі. "Я пишаюся цим. Це шлях вперед", - вказав Копечний.

Чехія видала нові ліцензії на постачання зброї Україні

У грудні 2023 року глава Міноборони Чехії Яна Чорнохова уточнила, що уряд видав ліцензії на комерційні постачання зброї та техніки Україні на суму близько 4,7 млрд євро (приблизно 117 млрд крон). Менше половини завершених проектів покривають близько 51,2 млрд крон.

Загалом з початку повномасштабного вторгення РФ Прага підтримала Київ технікою на 6,2 млрд крон.

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