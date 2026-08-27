Аварія Gripen боляче вдарила по шведському гіганту: акції Saab котяться у прірву

Акції Saab обвалилися після аварії угорського винищувача Gripen, але проблеми шведського оборонного гіганта на біржі почалися ще до катастрофи.

Аварія винищувача Gripen угорських ВПС помітно вплинула на акції шведської оборонної компанії Saab. Після новин про катастрофу котирування підприємства пішли вниз, хоча до цього акції вже шість торгових днів поспіль втрачали в ціні, пише Világgazdaság.

Після повідомлення про аварію акції Saab спочатку перебували приблизно на 0,8% вище попереднього закриття, однак згодом опустилися приблизно на 0,7%. На завершення торгів у понеділок акції Saab B коштували 642,20 шведської крони, втративши за день 1,98%.

Падіння почалося ще до аварії. Від 17 серпня акції Saab дешевшали під час кожної торгової сесії. Для порівняння, 14 серпня вони закрилися на рівні 692,70 крони. Таким чином, до понеділка котирування впали більш ніж на 7%.

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Катастрофа угорського винищувача сталася на тлі цього тривалого зниження, однак ринок оперативно відреагував на новину. Після позитивного відкриття торгів акції швидко перейшли в мінус.

Вже у вівторок шестиденна серія падіння перервалася. Акції Saab закрилися на рівні 642,50 крони, що означало символічне зростання приблизно на 0,05%.

Що відомо про аварію Gripen

Винищувач Gripen C угорських ВПС зазнав аварії неподалік Сольнока. Пілот встиг катапультуватися. Причина катастрофи наразі встановлюється. Компанія Saab заявила про готовність допомогти угорській владі в розслідуванні обставин аварії.

Тепер увага може бути прикута не лише до причин падіння літака, а й до подальшої долі програми Gripen та реакції інвесторів. Водночас незначне зростання акцій у вівторок поки що виглядає лише як коротка пауза після суттєвого попереднього падіння, а не як ознака повного відновлення котирувань.

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