ФРН гарантувала, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб закрити власний дефіцит.

Уряд Швейцарії схвалив заявку на експорт 25 бойових танків Leopard 2 A4 оригінальному виробнику танків Rheinmetall Landsysteme GmbH у Німеччині. У ФРН запевнили, що продані танки залишаться в країні або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб закрити власні прогалини. Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.

Там нагадали, що раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек і міністр оборони країни Борис Пісторіус вимагали перепродажу частини списаних 87 основних бойових танків Leopard 2 A4 їхньому виробнику.

Зараз на озброєнні армії Швейцарії є 134 основних бойових танки Leopard 2 A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння. Крім того, вона має 96 списаних основних бойових танків Leopard 2 A4, які не піддалися консервації. У вересні Рада конфедерації схвалила резолюцію щодо програми озброєнь на 2023 рік, яка передбачає зняття з експлуатації 25 Leopard 2 A4.

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"Експорт танків за кордон регулюється критеріями дозволу Закону про військові матеріали. Експорт цих танків до Німеччини відповідає цим критеріям затвердження. Особливо важливим є той факт, що ФРН гарантувала, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб закрити власний дефіцит", - говориться у повідомленні.

Військова допомога Україні - останні новини

Поставки артилерійських снарядів в Україну від США з початку війни в Ізраїлі скоротилися на третину. Про це повідомив ABC News, посилаючись на слова неназваного українського чиновника.

За їхніми даними, з початку нападу ХАМАС на Ізраїль поставки снарядів стандарту НАТО скоротилися більш ніж на 30%. При цьому вони складають близько 60-70% від загальних поставок.

Згодом з'явилась реакція Пентагону на відповідну інформацію. Прес-секретаря Пентагону Сабріну Сінгх під час брифінгу запитали, чи означає це, що війна між Ізраїлем і ХАМАС впливає на здатність Сполучених Штатів Америки забезпечувати актуальні потреби України на полі бою.

"Я бачила цю статтю. Послухайте, я б заперечила проти цього твердження. Ми змогли забезпечити Україну всім необхідним під час її контрнаступу, і ми будемо продовжувати забезпечувати Україну всім необхідним. ... Ми в змозі зробити це, і ми в змозі підтримати Ізраїль в тому, що йому необхідно для захисту в його війні з ХАМАС", - відповіла вона.

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