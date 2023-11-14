Поставка має відбутися вже наступного року.

Український Кабмін і німецький концерн Rheinmetall уклали договір на поставку систем Leopard 1, в тому числі 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'яти броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2 і двох танків для навчання водіїв.

Як говориться в повідомленні концерну, поставка повинна відбутися в 2024 році. "Замовлення, що фінансується Німеччиною і вартістю в кілька мільйонів євро, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші послуги", - розкрив деталі виробник.

За даними концерну, системи Leopard 1 зараз капітально ремонтуються на заводах і готуються до використання.

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Виробник зазначив, що таким чином продовжує підтримувати Україну постійними поставками. "В кінці 2023 року - початку 2024 року Україна також прийме п'ять аеромобільних машин Caracal. Крім того, за дорученням Нідерландів і Данії в 2024 році концерн поставить ЗСУ 14 танків Leopard 2A4", - анонсував виробник.

Інші замовлення Rheinmetall для України

Rheinmetall отримав замовлення від уряду Німеччини на поставку Україні близько 100 тис. боєприпасів до мінометів калібру 120 мм. "Замовлення... є частиною недавнього пакету військової допомоги в розмірі 400 млн для ЗСУ. Поставки почнуться найближчим часом і триватимуть два роки", - повідомили в концерні.

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