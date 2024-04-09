В Берліні кажуть, що треба пошукати системи ППО для України деінде.

Німеччина "майже вичерпала" запаси своїх систем Patriot і тому не може надати їх Україні. Зараз країни-партнери з’ясовують, де ще можна взяти системи ППО для України, заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

За її словами Росія хоче "розбомбити" Харків, тому партнери повинні зробити більше для підтримки України. Щоб побачити, звідки можна швидко доставити в Україну системи ППО, потрібен огляд усіх систем Patriot в Європі та світі, каже Бербок.

"На жаль, запаси наших власних систем Patriot зараз майже вичерпані. Я сподіваюся, що ми зможемо оприлюднити додаткову інформацію на зустрічі міністрів закордонних справ G7", — наводить слова Бербок німецьке видання N-TV.

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Зазначимо, що найближчий такий саміт відбудеться 17-19 квітня в Італії.

Російські удари по Харкову

Як писав УНІАН, Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, порівняно із зимовим періодом 2022-2023 років. Тепер російські окупанти використовують високоточні ракети для знищення електростанцій у регіонах, менш захищених, ніж Київ, який має одну з найкращих систем протиповітряної оборони в країні.

Однією з основних цілей агресора став Харків, який знаходиться в зоні досягнення балістичних ракет - їх можуть збивати лише деякі системи ППО, зокрема Patriot. Також росіяни хаотично закидають місто авіабомбами. Ймовірно, росіяни хочуть зробити друге найбільше місто України просто непридатним для життя.

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