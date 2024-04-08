Росія використовує високоточні ракети для атаки кількох менш захищених регіонів.

Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, порівняно із зимовим періодом 2022-2023 років. Як пише Financial Times, тепер російські окупанти використовують високоточні ракети для знищення електростанцій у регіонах, менш захищених, ніж Київ, який має одну з найкращих систем протиповітряної оборони в країні.

Так, з 22 по 29 березня Росія обстріляла сім теплоелектростанцій - усі в інших регіонах, крім Києва. Також російські ракети влучили у дві гідроелектростанції.

"Україна не надала подробиць про масштаби збитків на кожному заводі, але офіційні особи заявили, що кілька з них, у тому числі в Харківській області поблизу кордону з Росією, були майже повністю зруйновані", - пише FT.

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Як зазначив виконавчий директор ДТЕК Максим Тимченко, якщо взимку 2022-23 років Росія намагалася атакувати розподільчі станції та трансформатори по всій країні, то зараз російські ракети націлюються на електростанції в окремих регіонах, щоб "повністю їх знищити, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

"Стільки ж ракет, використаних під час атаки взимку [2022-23] років, зараз спрямовано на п’ять-шість енергетичних об’єктів в одному регіоні", – сказала Марія Цатурян, керівник відділу комунікацій "Укренерго", додавши, що Росія намагається відключити від електропостачання великі промислові регіони та міста.

Вона зазначила, що менші підстанції можна захистити від атак захисними спорудами. Але "дуже важко, якщо не неможливо" охопити великі електростанції, для відновлення яких потрібно "кілька місяців або навіть років".

Друга, важлива відмінність атак від зими 2022-2023 років полягає в тому, що Росія зараз також використовує дорогі високоточні балістичні ракети.

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус, у нещодавній атаці на вугільну електростанцію були використані балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів, але Україна має лише кілька американських систем ППО Patriot, здатних їх збити.

Крім того, Росія все ще використовує безпілотники у великих кількостях, як дешевший спосіб вразити інші частини енергетичної системи, такі як трансформатори.

Водночас, хоча збитки вважаються більш постійними, ніж взимку 2022-2023 років, вони більш локалізовані, і вплив тимчасово пом’якшується поєднанням великого імпорту електроенергії з Європейського Союзу, вітчизняних сонячних електростанцій і теплої погоди.

Росія б'є по українській енергетиці

Останніми тижнями російські окупанти прицільно гатять по критичній інфраструктурі України. При цьому чи не найбільше постраждав Харків.

Міський голова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок російського удару 22 березня в Харкові зруйновані всі трансформаторні підстанції та пошкоджена ТЕЦ. Водночас Зміївська ТЕС у Харківській області України була повністю зруйнована внаслідок масштабного російського ракетного удару 22 березня.

За прогнозами експертів, на відновлення спроможностей енергосистеми України з вироблення необхідної кількості енергії піде 1,5 - 2 роки.

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