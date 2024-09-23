Оборонна фірма вироблятиме 30-міліметрові боєприпаси на державному заводі.

Один із найбільших у світі виробників зброї Northrop Grumman Corporation налагодить випуск боєприпасів у Литві.

"Віцепрезидент Стефан О'Брайан підписав меморандум про взаєморозуміння з урядом Литви про виробництво 30 мм боєприпасів на існуючому державному підприємстві. Міністр оборони Лаурінас Кашчюнас очікує, що лінію запустять протягом року. Він зазначив, що боєприпаси будуть використовуватися для бойових машин піхоти", - пише Bloomberg.

"Цей проєкт, а також зміцнення давніх тісних відносин між Литвою та США, створить очевидну цінність для Литви та регіону в цілому, який перед викликами безпеки зацікавлений у мінімізації залежності від довгих ланцюжків поставок", - прокоментувала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

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Видання нагадало, що на початку цього року Литва підписала аналогічний договір з німецькою компанією Rheinmetall AG.

За даними видання, Литва прискорює початок роботи виробників зброї, щоб підвищити рівень безпеки в умовах дедалі складнішої ситуації після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Озброєння країн Європи

Євросоюз виділив німецькому оборонному концерну Rheinmetall, який хоче побудувати завод в Україні, понад 130 млн євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів.

В Rheinmetall додали, що нарощують виробничі потужності з 2022 року. До 2027 року група хоче мати можливість виробляти до 1,1 млн артснарядів на рік.

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