Умєров назвав цей крок свідченням високої довіри до українських виробників.

У четвер, 13 червня Україна підписала меморандум з Данією відносно закупівлі зброї та техніки у українських виробників.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. "‎Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України"‎, - заявив міністр.

Окрім цього було підписано лист про наміри з Нідерландами: він повинен започатковувати співпрацю між Києвом та Амстердамом щодо підтримки українського ОПК. Зазначається, що такі інвестиції свідчать про високий рівень довіри до виробників з України та їх здатність виготовляти висококласну військову продукцію.

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Також це черговий раз демонструє готовність української оборонної промисловості до міжнародної співпраці. "‎Дякую Данії та Нідерландам за цю важливу підтримку і взаємні кроки на шляху захисту свободи і демократії"‎, – додав український міністр.

В Україні будуть виробляти сучасну західну техніку

Раніше стало відомо, що німецький оборонний гігант Rheinmetall готується до виробництва на території України новітньої бойової машини піхоти Lynx. Виробництво можуть розпочати вже у цьому році, а у наступному можна очікувати на "значну кількість" таких бойових машин.

Також повідомлялось, що в Україні запустили перший цех Rheinmetall з ремонту і виробництва техніки. Це повинно пришвидшити відновлення бойових машин, а у майбутньому надасть можливість виготовляти нову техніку силами українських спеціалістів.

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