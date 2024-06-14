У четвер, 13 червня Україна підписала меморандум з Данією відносно закупівлі зброї та техніки у українських виробників.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. "Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України", - заявив міністр.
Окрім цього було підписано лист про наміри з Нідерландами: він повинен започатковувати співпрацю між Києвом та Амстердамом щодо підтримки українського ОПК. Зазначається, що такі інвестиції свідчать про високий рівень довіри до виробників з України та їх здатність виготовляти висококласну військову продукцію.
Також це черговий раз демонструє готовність української оборонної промисловості до міжнародної співпраці. "Дякую Данії та Нідерландам за цю важливу підтримку і взаємні кроки на шляху захисту свободи і демократії", – додав український міністр.
В Україні будуть виробляти сучасну західну техніку
Раніше стало відомо, що німецький оборонний гігант Rheinmetall готується до виробництва на території України новітньої бойової машини піхоти Lynx. Виробництво можуть розпочати вже у цьому році, а у наступному можна очікувати на "значну кількість" таких бойових машин.
Також повідомлялось, що в Україні запустили перший цех Rheinmetall з ремонту і виробництва техніки. Це повинно пришвидшити відновлення бойових машин, а у майбутньому надасть можливість виготовляти нову техніку силами українських спеціалістів.