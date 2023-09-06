Офіційні особи стверджують, що боєприпаси є звичайними і не становлять радіоактивної загрози.

Адміністрація Байдена вперше відправить в Україну боєприпаси з збідненим ураном для танків Abrams в рамках нового пакету допомоги, про який буде оголошено сьогодні в середу, 6 вересня.

Як повідомляє видання Politico з посиланням на обізнаного американського чиновника, який побажав залишитися невідомим, рішення було прийнято після декількох місяців дебатів з приводу бронебійних снарядів, які, як очікується, будуть дуже ефективні проти російських танків. Хоча Великобританія вже відправила Україні такі ж боєприпаси для озброєння своїх танків Challenger 2, це перший раз, коли США відправляють такі боєприпаси. Чиновникам, опитаним для цієї статті, була надана анонімність, щоб висловитися перед оголошенням.

Снаряди зі збідненим ураном для України - деталі

Агентство Reuters вперше повідомило минулого тижня, що США вирішили провести преговори. У червні газета Wall Street Journal повідомила, що адміністрація розглядає можливість поставки. Під час брифінгу у вівторок офіційний представник Пентагону генерал Патрік Райдер відмовився коментувати, чи відправлять США боєприпаси.

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Хоча збіднений уран є побічним продуктом збагачення урану, американські чиновники заявляють, що ці боєприпаси є загальними і не становлять радіоактивної загрози. Вони посилаються на дослідження Міжнародного агентства з атомної енергії, органу ООН з нагляду за атомною енергією, які показують, що "наявність залишків збідненого урану, розсіяних в навколишньому середовищі, не представляє радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів".

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Велику Британію у відправці "зброї з ядерним компонентом", що викликало побоювання, що Москва використовує дезінформацію про цю зброю для поширення антизахідної пропаганди.

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