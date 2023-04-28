Вони не дадуть Росії використати ядерну зброю без ідентифікації.

Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США передасть Україні радіаційні датчики, які здатні виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби. Також вони можуть підтвердити, хто здійснив атаку

Як пише The New York Times, частково це рішення ухвалили, аби у випадку використання Росією ядерної зброї в Україні можна було визначити її слід і довести вину Кремля.

Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США зазначило, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме можливість "схарактеризувати розмір, місце і наслідки будь-якого ядерного вибуху". Як додається, це позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без ідентифікації".

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Ядерні погрози РФ

Росія продовжує погрожувати світу застосуванням ядерної зброї. Зокрема, колишній президент РФ Дмитро Медведєв попередив, що "червоною лінією" стане деокупація українського Криму.

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов переконаний, що звільнення українського півострова буде болісним для окупантів, однак ядерну зброю ворог не застосує.

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