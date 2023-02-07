USS Nitze здатний дотягнутися ракетами до Криму, зони бойових дій на Донбасі, а також південних російських регіонів, включаючи Краснодарський край і Ростовську область.

Американський есмінець USS Nitze, оснащений "Томагавками", підійшов до входу в протоку Босфор і кинув якір біля узбережжя Стамбула перед запланованим заходом в порт на військовій-морській базі Гельджюк, йдеться в Twitter 6-го флоту США.

Останній військовий корабель США покинув Чорне море в грудні 2021 року - напередодні вторгнення РФ в Україну, згадує USNI News. Після чого, у зв'язку з війною РФ проти України, Туреччина перекрила протоки Босфор і Дарданелли для бойових кораблів, не приписаних до портів Чорного моря.

USS Nitze супроводжував ударну групу авіаносця Джорджа Буша-старшого, що зупинилася недалеко від Стамбула біля палацу Долмбахче.

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У заяві американські військові відзначили, що візит Nitze - "це можливість ще більше зміцнити давні і важливі зв'язки США з Туреччиною" як членом НАТО.

Запланований захід Nitze в порт на військово-морській базі Гельджюк є третім заходом есмінця в район операцій 6-го флоту з моменту розгортання в липні 2022 року.

"Спільні операції Туреччини з ВМС США в Середземному морі посилюють міць Північноатлантичного союзу і підвищують оперативну сумісність. Середземне море є важливим водним шляхом для морської торгівлі та стабільності у всій Європі. ВМС США регулярно діють в цьому регіоні в тісній координації з нашими регіональними союзниками і партнерами", - цитує ЗМІ повідомлення флоту.

Озброєний майже сотнею крилатих ракет, USS Nitze став першим американським військовим кораблем, який увійшов до чорноморського регіону з початку російського вторгнення в Україну.

USS Nitze здатний дотягнутися ракетами до Криму, зони бойових дій на Донбасі, а також південних російських регіонів, включаючи Краснодарський край і Ростовську область.

USS Nitze - характеристики

Есмінець входить до "Арлі Берк". Кораблі цього типу використовують для захисту корабельних угруповань США від масованих атак ворога з пуском протикорабельних ракет.

Крім того, такі есмінці використовуються як ППО, ведуть боротьбу з надводними кораблями противника, забезпечують морську блокаду, підтримують артилерією десант під час висадки і так далі.

Есмінці несуть, зокрема, від 8 до 50 ракет "Томагавк", зенітну артилерію, ракети "Гарпун".

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