Точне місце дислокації ракет ще не визначено.

Сполучені Штати Америки запросили у Японії дозвіл на розміщення на території країни своїх ракет Tomahawk. Цей крок планують зробити для забезпечення в регіоні балансу сил із Китаєм.

Як повідомляє японське видання Sankei Shimbun, уряд США просить про розміщення в Японії ракет середньої дальності. Їх планують розташувати на першому ланцюзі островів, включно з Японським архіпелагом.

"Як "кандидати" згадувалися гіперзвукова зброя великої дальності LRHW, що розробляється в США, і крилата ракета наземного базування Tomahawk", – йдеться в матеріалі.

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Точне місце дислокації ракет ще не визначено. Водночас представник японського уряду заявив виданню, що "передбачаються Кюсю та інші місця". Крім того, розглядається ротаційний метод патрулювання Індо-Тихоокеанського регіону.

Напруга в регіоні через Китай: що відомо

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс вважає, що Китай потенційно готується до війни за Тайвань у 2027 році, хоча це не означає, що спроба вторгнення дійсно відбудеться. За його словами, лідер КНР Сі Цзіньпін протверезів через провальне вторгнення Росії в Україну, однак США не варто недооцінювати амбіції Пекіна щодо Тайваню.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо зазначив, що Китай уважно спостерігає за війною Росії проти України і виносить уроки, які можуть вплинути на майбутні рішення. У заяві з викладенням планів щодо активізації співпраці між НАТО і Японією Столтенберг і Кісіда підкреслили "стурбованість зростаючим військовим співробітництвом Росії і Китаю".

При цьому незалежний Вашингтонський аналітичний центр прогнозує, що потенційне китайське вторгнення на Тайвань у 2026 році призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайванських і японських військ і навряд чи закінчиться перемогою Пекіна. Аналітики вважають, що в кінці цього конфлікту принаймні два американських авіаносці лежатимуть на дні Тихого океану, а сучасний військово-морський флот Китаю, який є найбільшим у світі, опиниться в "руїнах".

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