Дата появи F-16 в нашій державі не підлягає розголошенню, підкреслив спікер Повітряних сил української армії.

Після "заходу" F-16 в Україну перший їх бойовий виліт залежатиме від оперативної обстановки.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини". "Звісно, що з тим, як вони "зайдуть" в Україну, не означає, що зразу ж в перший день відбудеться бойовий виліт. Ми будемо дивитися на оперативну обстановку. До того, ще готується зараз наша інфраструктура, щоб прийняти ці літаки, поставити їх на правильне обслуговування. Ну, і звичайно це низка суміжних заходів, які необхідно зробити для того, аби ці літаки могли ефективно виконувати свої поставлені завдання", - прокоментував Євлаш.

Він підкреслив, що в Україні всі наразі чекають, щоб F-16 якнайшвидше з’явились у повітряному просторі, але зауважив, що такі дати розголошенню не підлягають. "Уже в публічному просторі є низка інформації, що нібито вони з'являться в червні. Однак ми чекаємо уже безпосередньо офіційно, коли вони зайдуть, і лише тоді ми зможемо повідомити в рамках доступного, що ці літаки уже є на озброєнні в Повітряних силах", - сказав Євлаш.

Відео дня

У центрі уваги війна в Україні - зараз це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 травня, Ілля Євлаш озвучив орієнтир, коли в Україні почнуть "працювати" західні винищувачі F-16 - після Великодня. Так, на запитання, чи є якісь "орієнтири" для громадян України, коли F-16 почнуть "працювати" на нашій території, відповів: "Так, є. Після Пасхи".

При цьому підкреслив, що терміни загадувати важко, бо вже декілька разів змінювалася дата. Як додав речник, коли F-16 зайдуть в Україну, "ми обов’язково про це поговоримо".

Вас також можуть зацікавити новини: